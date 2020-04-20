Способное достроить «Северный поток - 2» судно взяло курс на Египет

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток - 2», вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и отправилось в египетский Порт-Саид. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Свой путь судно начало в феврале текущего года, отправившись из Находки сперва в сторону Сингапура, а далее - на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. В конце марта корабль направлялся в Кейптаун, а к 10 апреля он должен был оказаться в Конго, но в итоге отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл 18 апреля.

«Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В конце прошлого года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки «Северного потока».