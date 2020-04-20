В Свердловской области ограничили продажу алкоголя

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому торговля спиртными напитками в регионе разрешается только с 10 утра до 19 часов вечера. Данные меры связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Ранее торговля алкоголем была разрешена до 23.00.

Ограничительные меры действуют на территории всей Свердловской области, а за их исполнением будет установлен тщательный контроль.

Девятого апреля в регионе был введен штраф за несоблюдение самоизоляции. Размер штрафа для физических лиц составляет от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Юридические лица в случае нарушения установленных норм заплатят от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.