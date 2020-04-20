Путин: помощь Италии - это не игра в одни ворота

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает помощь Италии «игрой в одни ворота», и подчеркнул, что Россия закупает в этой стране датчики давления для аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. И это сотрудничество растет», - сказал президент

Путин также подчеркнул, что в данный момент Россия полностью закрывает свои потребности по антисептикам.

В конце марта правительство РФ направило в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавируса 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. В страну прибыли более 100 специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, которые привезли с собой оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.