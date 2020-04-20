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«Путь к цивилизованной жизни»: эксперт прокомментировал поправки в Гражданский кодекс о правах соседей по даче

Роман Захаров
16:05 20.04.2020
В Союзе дачников Подмосковья одобрили рассматриваемые Госдумой поправки в Гражданский кодекс, в основу которых будет положен «принцип разумного терпения».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Гражданский кодекс РФ внесут поправки, которые затронут права соседей по земельным участкам. Такое заявление сделал руководитель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В беседе с «Российской газетой» он сообщил, что в основу действия соседских прав будет положен «принцип разумного терпения», то есть собственнику земельного участка придется претерпевать некоторые неудобства и ограничения в интересах своих соседей. Среди таких ситуаций - дым, копоть, шум, вибрации с соседского участка, если они не превышают установленных норм.

Если же воздействие от проживающих рядом людей будет превышать нормативы, то можно потребовать устранить нарушения. Например, владельцы земельных участков имеют право требовать, чтобы соседи не мешали притоку света на их территорию.

Таким образом, по словам Крашенинникова, начинает действовать общий принцип: права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в свою очередь, заявил, что обсуждение таких поправок - это шаг вперед и их принятие приблизит Россию к стандартам европейских стран.

«Возможность зафиксировать в одном законе соседские права нами поддерживается. Мы считаем, что это важно и правильно. Такое есть, например, в Германии, во Франции. Но долгое время не было принято у нас, хотя эти поправки были разработаны еще в 2012 году, но лежали на полке», - высказал свое мнение эксперт в беседе с радио Sputnik.

При этом Чаплин подчеркнул, что в Союзе дачников Подмосковья считают, что лучше принять сейчас этот закон и жить по нему, поскольку такой шаг - «путь к цивилизованной жизни на даче».

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