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Путин заявил о росте в РФ объемов производства медоборудования для борьбы с коронавирусом

Роман Захаров
16:36 20.04.2020
Глава государства, в частности, отметил, что в России начали производить одноразовые дыхательные контуры для ИВЛ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Российская промышленность наращивает объемы производства медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава государства, в частности, отметил, что в РФ начали производить одноразовые дыхательные контуры для ИВЛ. Со следующего месяца, по словам Путина, их объем составит 200 тысяч штук ежемесячно.

«Есть и вещи, которые мы делаем с нуля, делаем достаточно эффективно. Например, мы никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых контуров для ИВЛ, за апрель будет произведено уже 80 тысяч штук, с мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно», - сказал президент.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что такая работа будет продолжаться по всем направлениям.

В ходе мероприятия президент также поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства от этой инфекции.

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