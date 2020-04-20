Путин поддержал первоочередную вакцинацию медработников от COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал идею первоочередной вакцинации от COVID-19 медицинских работников. По его словам, это обусловлено тем, что они сейчас находятся «на передовой».

О том, что при появлении вакцины следует в первую очередь обезопасить врачей и медперсонал, на совещании у главы государства заявила заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова. Президент инициативу поддержал, отметив, что «это само собой разумеется».

«Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся, это, безусловно, так», - сказал Путин.

Во время совещания президент также попросил ученых назвать примерные сроки разработки вакцины от нового типа коронавируса. Он отметил, что это необходимо понимать для подготовки производственных мощностей.