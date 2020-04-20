Россия заключила с США контракт на поставку важного элемента для аппаратов ИВЛ
О подписании документа заявил президент России Владимир Путин.
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Россия заключила с США контракт на поставку датчиков потока воздуха. Этот элемент необходим для того, чтобы наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России. Об этом заявил Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сотрудничество между странами будет и дальше развиваться в этом направлении.