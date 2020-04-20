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Путин назвал объем китайской гумпомощи России из-за COVID-19

Анна Касаткина
16:26 20.04.2020
Президент отметил, что в России увеличивают собственное производство масок - в ближайшее время планируется производить до 7,5 млн в сутки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Hank Williams, Pixabay

Китай поставил России 150 миллионов медицинских масок и два миллиона защитных костюмов из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщил президент России Владимир Путин.

«В Китай, когда нашим друзьям тяжело было в феврале, мы направили два миллиона масок. Сейчас из Китая нам уже поступило по разным каналам 150 миллионов масок», - пояснил глава государства.

Он также отметил, что в России увеличивают собственное производство масок - в ближайшее время планируется производить до 7,5 миллиона в сутки.

Путин добавил, что к маю до 100 тысяч в сутки вырастет производство защитных костюмов. Что касается гуманитарной помощи из Китая, то на сегодняшний день оттуда завезли порядка двух миллионов костюмов.

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