В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей больницы заподозрили COVID-19

В Екатеринбурге у пациентов и врачей городской больницы №1 предварительно диагностировали коронавирус. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция», - написал он.

Ситуацию глава региона охарактеризовал как контролируемую, так как у большинства людей симптомов нет и чувствуют они себя хорошо. В тяжелом состоянии находится один человек, больница закрыта на карантин, уточнил он.

«Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме», - пояснил Куйвашев.

Он отметил, что для сотрудников инфекционных отделений сейчас прорабатывается новая мера для борьбы с распространением COVID-19: так, им предложат на время поселиться в специально открытых для них гостиницах и отелях.