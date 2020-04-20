Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства от этой инфекции.

Глава государства при этом подчеркнул, что, если понадобятся дополнительные ресурсы на организацию производства и доставки будущей вакцины от COVID-19, российское руководство их выделит.

«Мы сделаем все, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры. И если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим и дополнительные ресурсы», - сказал он во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин также сообщил, что власти страны при борьбе с коронавирусом будут опираться на экспертное мнение и действовать предельно аккуратно.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что для предотвращения дальнейшего распространения опасной инфекции по стране специалистам следует уделить особое внимание регионам РФ.