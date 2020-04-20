Собянин назвал сроки для принятия решения о дальнейших действиях в условиях коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стратегия дальнейших действий в Москве в связи с ситуацией по коронавирусу будет понятна в ближайшие неделю-полторы. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

«Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора, более-менее будет понятно, как дальше будем двигаться», - отметил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы назвал ограничительные меры «достаточными на данном этапе».

С 28 марта в Москве введен режим самоизоляции. Не работают магазины, за исключением продуктовых. Также закрыты кафе, фитнес-центры и торговые комплексы. С 15 апреля для передвижения по городу необходимо получить специальный электронный пропуск. А для нарушивших режим введены штрафы в размере пяти тысяч рублей.