Собянин рассказал о мерах в отношении больных ОРВИ в Москве

В Москве уделают пристальное внимание больным с острыми респираторно-вирусными инфекциями. Такая мера позволяет более эффективно противодействовать распространению нового типа коронавируса, заявил на совещании с президентом страны Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.

«Следующий шаг, который мы сделали, - это пристальное внимание к тем, кто болеет ОРВИ с имеющимися тяжелыми признаками: температурой и так далее. В Москве в месяц в обычное время болеют около 450 тысяч человек, это огромное количество, но мы посчитали, что им нужно всем уделить внимание», - сказал градоначальник.

Собянин уточнил, что при сложной форме ОРВИ выписывается постановлении о самоизоляции не только заболевшего, но и его родственников.

На совещании Путин попросил ученых назвать примерные сроки разработки вакцины от COVID-19. Он отметил, что это необходимо понимать для подготовки производственных мощностей.