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Собянин рассказал о мерах в отношении больных ОРВИ в Москве

Анна Касаткина
15:01 20.04.2020
При сложной форме ОРВИ выписывается постановлении о самоизоляции не только больного, но и его родственников.
Собянин рассказал о мерах в отношении больных ОРВИ в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве уделают пристальное внимание больным с острыми респираторно-вирусными инфекциями. Такая мера позволяет более эффективно противодействовать распространению нового типа коронавируса, заявил на совещании с президентом страны Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.

«Следующий шаг, который мы сделали, - это пристальное внимание к тем, кто болеет ОРВИ с имеющимися тяжелыми признаками: температурой и так далее. В Москве в месяц в обычное время болеют около 450 тысяч человек, это огромное количество, но мы посчитали, что им нужно всем уделить внимание», - сказал градоначальник.

Собянин уточнил, что при сложной форме ОРВИ выписывается постановлении о самоизоляции не только заболевшего, но и его родственников.

На совещании Путин попросил ученых назвать примерные сроки разработки вакцины от COVID-19. Он отметил, что это необходимо понимать для подготовки производственных мощностей.

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