Черный дым над городом: кадры горения нефтепродкутов под Красноярском

В Красноярском крае черный дым окутал город Железногорск и его окраины из-за пожара, который возник в результате пала травы. В местных пабликах очевидцы публикуют видео и фотографии огромных клубов дыма, которые нависли над домами.

По информации заместителя мэра города по ЖКХ Алексея Сергейкина, горит заболоченный участок в районе десятой подстанции. По предварительной информации, огонь от подожженной травы перекинулся на остатки нефтепродуктов. Именно этим фактом специалисты объясняют такой густой и черный дым, пишут красноярские «Городские новости».

На место ЧП выехали местные пожарные расчеты. Ситуацию осложняет сильный ветер, который увеличивает риск увеличения площади возгорания, а также разносит едкий дым в сторону города и дачных поселков.