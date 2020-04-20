Путин заявил о необходимости дополнительной работы в регионах для борьбы с коронавирусом

В российских регионах для улучшения ситуации с коронавирусом следует провести дополнительную работу. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также сообщил, что власти нашей страны при борьбе с COVID-19 будут опираться на экспертное мнение и действовать предельно аккуратно.

«Повторю, будем исходить из главного: это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан», - сказал российский лидер в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

При этом президент подчеркнул, что беременные женщины, дети и новорожденные требуют особого внимания в борьбе с коронавирусом, и попросил участников совещания остановиться на этом вопросе отдельно.