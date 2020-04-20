Путин попросил ученых назвать сроки разработки вакцины от коронавируса
Глава государства пообещал, что всесторонняя помощь в исследованиях будет оказана незамедлительно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Alexei Druzhinin, Kremlin Pool, Globallookpress
Владимир Путин попросил ученых назвать примерные сроки разработки вакцины от коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Я хорошо понимаю, какой сложный научный поиск ведется в этом направлении. Загадывать здесь трудно», - согласился президент.
Однако, по его словам, это необходимо понимать, чтобы зарезервировать промышленные мощности. Также Владимир Путин отметил, что любая помощь в разработке будет оказана незамедлительно.