Путин попросил ученых назвать сроки разработки вакцины от коронавируса

Владимир Путин попросил ученых назвать примерные сроки разработки вакцины от коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Я хорошо понимаю, какой сложный научный поиск ведется в этом направлении. Загадывать здесь трудно», - согласился президент.

Однако, по его словам, это необходимо понимать, чтобы зарезервировать промышленные мощности. Также Владимир Путин отметил, что любая помощь в разработке будет оказана незамедлительно.