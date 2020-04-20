Мишустин внес изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости
В документе, опубликованном на сайте правительства, 24 пункта, включающие в себя средства индивидуальной защиты и антисептики.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, вносящий изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства.
В нынешней редакции документа позиции «санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук» заменены на пункты «средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические средства».
Всего в документе 24 пункта, которые включают в себя средства индивидуальной защиты, личной гигиены, а также автомобильный бензин, дизельное топливо и зоотовары.