Голикова заявила, что в России есть планы по созданию вакцины против коронавируса

В России есть определенные планы по созданию вакцины против коронавируса. Об этом на онлайн-совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она пояснила, что над новой вакциной и поиском лекарственных средств против COVID-19 работают представители и научных организаций Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства.

По прогнозам Голиковой, в ближайшие две-три недели темпы заражения коронавирусной инфекцией в российских регионах могут возрасти. Как подчеркнула вице-премьер, сегодня важно своевременно реагировать на ситуацию и четко выявлять очаговые заболевания.