Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии

Заслуженная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает лечение после выхода из медикаментозной комы. Представитель певицы сообщил, что ее перевели в госпиталь имени Вишневского в Красногорске.

По его словам, Бабкина начала идти на поправку и сейчас находится в обычной палате без поддерживающих средств.

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», - цитирует РИА Новости слова представителя исполнительницы Антона Собянина.

Напомним, Бабкину госпитализировали в тяжелом состоянии с пневмонией. В связи с тяжелым течением болезни позже ее ввели в состояние искусственной комы. После стабилизации необходимость в этом отпала.