Президент России Владимир Путин сообщил о замедлении процесса распространения COVID-19 в России. Он подчеркнул, что остановить его полностью еще не удалось, и процесс заражения россиян все еще продолжается, но ввиду принимаемых правительством мер он не несет максимально негативных последствий.

«Распространение коронавируса в России продолжается, и не только в Москве, но мы готовились, так что процесс удалось притормозить», - заявил глава государства.

Путин отметил, что пик заболеваемости также еще не пройден, поэтому необходимо приложить усилия, что максимально сгладить его прохождение.

«Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией - замедлить ее распространение. Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам надо сократить срок прохождения через плато», - подчеркнул президент.