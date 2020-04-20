Кабмин РФ продлил до 1 июля выплаты пенсионерам, находящимся за рубежом
Согласно документу, россиянам до 1 июля не нужно собирать необходимые справки.
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Кабинет министров РФ автоматически продлил до 1 июля 2020 года выплату пенсий россиянам, находящимся за рубежом и у которых подошел срок подтверждения социальных выплат на следующий год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, до 1 июля россиянам-пенсионерам, которые проживают за рубежом, не нужно собирать и предоставлять справки, которые подтверждали бы отсутствие у них оплачиваемой работы и прочую необходимую информацию.
Ранее в Агентстве стратегических инициатив выступили с предложением повысить пенсии и зарплаты работникам бюджетных организаций. Соответствующее письмо было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.