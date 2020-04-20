Застреливший десять человек в Новой Шотландии мужчина скончался

Мужчина, который устроил стрельбу в Новой Шотладнии - приморской провинции Канады - скончался. Об этом сообщили в местной полиции. Ранее утверждалось, что он был задержан и заключен под стражу.

По данным телеканала CBC, правоохранители вели поиски злоумышленника всю ночь.

«Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался», - сообщил главный суперинтендант полиции Крис Лэзер.

Правоохранители опровергли информацию о том, что стрелок был ликвидирован.

Напомним, 18 апреля в городе Портапик 51-летний мужчина, одетый в форму, похожую на полицейскую, открыл огонь по людям. В результате скончались более 10 человек, в числе которых сотрудница полиции.

Расследование дела продолжается, мотивы злоумышленника выясняются.