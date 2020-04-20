Мишустин поручил оперативно запустить меры поддержки россиян и экономики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил максимально оперативно запустить меры поддержки россиян и экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во время совещания с вице-премьерами 20 апреля.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», - сказал Мишустин.

Также он поблагодарил Госдуму и Совфед за принятие законопроектов правительства по реализации антикризисных мер. Премьер объявил, что в ближайшее время проведет совещание по теме коронавируса с главами субъектов РФ, так как несколько регионов к настоящему моменту все еще не освоили средства, выделенные на борьбу с инфекцией.