Центробанк до 1 июня перечислит в бюджет России более триллиона рублей
Такой вклад обусловлен недавней сделкой по продаже 50% акций Сбербанка Правительству.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Центробанк перечислит 1,05 трлн рулей в бюджет России от сделки по продаже акций Сбербанка. Об этом сказано в распоряжении кабинета министров.
О выкупе акций Сбербанка у Центрального банка России стало известно 10 апреля. Минфин купил 50% акций кредитной организации. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей, которые были взяты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в результате этой сделки главным акционером банка стал «весь народ России».