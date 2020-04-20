Центробанк до 1 июня перечислит в бюджет России более триллиона рублей

Центробанк перечислит 1,05 трлн рулей в бюджет России от сделки по продаже акций Сбербанка. Об этом сказано в распоряжении кабинета министров.

О выкупе акций Сбербанка у Центрального банка России стало известно 10 апреля. Минфин купил 50% акций кредитной организации. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей, которые были взяты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в результате этой сделки главным акционером банка стал «весь народ России».