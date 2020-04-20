В Чернобыльской зоне спасателям удалось локализовать один из четырех очагов тления

На Украине спасателям удалось локализовать один из четырех очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и два очага в Житомирской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«По Чернобыльской зоне из четырех небольших проблемных очагов один локализирован. В Житомирской - из четырех активных очагов локализовали два. Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечер и ночь», - написал Аваков в Facebook.

Он отметил, что синоптики прогнозируют усиление ветра, из-за чего возрастает риск распространения огня на новые участки. Спасатели учитывают эту информацию и постоянно мониторят зоны повышенного риска, уточнил Аваков.

Глава МВД сообщил, что создал специальную группу, в которую вошли представители МВД и Нацгвардии, по расследованию поджогов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Первые сообщения о пожарах рядом с Чернобыльской АЭС появились в начале апреля. Пламя охватило более 100 гектаров, четверть из которых приходилось на зараженную территорию. Сообщалось, что в очаге пожара радиация превышает норму в 16 раз, что существенно осложняет тушение. В России заявили, что готовы помочь Украине в борьбе с лесными пожарами в районе Чернобыльской АЭС, если из Киева поступит соответствующая просьба.