В Крыму призвали россиян воздержаться от поездок на полуостров из-за коронавируса

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он признался, что никогда не рассчитывал обратиться с такими словами к людям, но другого выхода не осталось.

«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым, как в командировки, так и на отдых. Все крымские санатории и места отдыха закрыты», - сообщил глава Крыма в своем Twitter.

При этом Аксенов подчеркнул, что крымчане всегда с радушием будут ждать всех в гости после снятия ограничений.

Ранее количество россиян, желающих приехать в Крым, возросло. Как отметила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская, скажется это или нет на эпидемиологической обстановке в регионе, будет зависеть от сознательности приезжающих.