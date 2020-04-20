В Кремле дали оценку по предпринимаемым мерам по борьбе с коронавирусом в регионах

Выводов о недостаточности или избыточности принимаемых в регионах России мер по борьбе с коронавирусной инфекцией пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне не известно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности принимаемых мер в регионах», - сказал Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в стране остаются регионы, где пока на недостаточном уровне находятся запасы средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения коронавируса оборудования, в первую очередь аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также резервного фонда койко-мест в медицинских учреждениях.

«Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе и с участием федерального центра», - сказал Песков.

Владимир Путин на совещании с губернаторами, которое проходило 17 апреля, обратил их особое внимание на зарплаты медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом. И призвал руководителей регионов сделать все возможное по борьбе с COVID-19 на вверенной им территории.