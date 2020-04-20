Российский истребитель взял на сопровождение самолет ВМС США в Сирии

Российский истребитель поднялся с авиабазы Хмеймим и над нейтральными водами Средиземного моря перехватил американский самолет-разведчик, следовавшей в сторону военных объектов РФ в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«19 апреля 2020 года около 15.00 (мск) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике», - говорится в сообщении.

Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Когда истребитель ВКС РФ взял цель на сопровождение, американский самолет-разведчик свернул в сторону.