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Собянин сообщил, что москвичи выполняют требования самоизоляции

Егор Левин
12:12 20.04.2020
Как заявил столичный градоначальник, это вскоре покажет положительный эффект.
Собянин сообщил, что москвичи выполняют требования самоизоляции
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил выполнение жителями столицы предписанных мер по самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Столичный градоначальник сообщил, что требования москвичами выполняются, поэтому вскоре это даст необходимый эффект.

Заявление Собянин сделал во время посещения коронавирусного стационара в Городской клинической больнице №24. По его словам, диагностические меры позволяют все чаще своевременно выявлять пациентов с легкой формой инфекции или вовсе без симптомов, а медицинская сеть при этом работает в нормальном плановом режиме.

Ранее власти Москвы установили сумму выплат для доноров крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы будут выплачиваться 1 250 рублей. За 600 миллилитров - 5 000 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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