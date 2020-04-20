Собянин сообщил, что москвичи выполняют требования самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил выполнение жителями столицы предписанных мер по самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Столичный градоначальник сообщил, что требования москвичами выполняются, поэтому вскоре это даст необходимый эффект.

Заявление Собянин сделал во время посещения коронавирусного стационара в Городской клинической больнице №24. По его словам, диагностические меры позволяют все чаще своевременно выявлять пациентов с легкой формой инфекции или вовсе без симптомов, а медицинская сеть при этом работает в нормальном плановом режиме.

Ранее власти Москвы установили сумму выплат для доноров крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы будут выплачиваться 1 250 рублей. За 600 миллилитров - 5 000 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.