Путин выслушает доклады Голиковой и Собянина по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции совещание с экспертами по ситуации с коронавирусной инфекцией. С докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На совещании будут присутствовать ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров, которые смогут дать оценку по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Главная цель - услышать оценку специалистов по эффективности предпринимаемых мер по борьбе с инфекцией. Получить их прогнозы развития ситуации», - сказал Песков.

Он добавил, что запланировано «достаточно большое совещание», на котором эксперты дадут оценку методам лечения коронавирусной инфекции и озвучат режимы профилактики болезни.