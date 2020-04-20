В Российском зерновом союзе призвали не беспокоиться о дефиците гречки
По словам главы союза, запасы гречихи на данный момент исчисляются сотнями тысяч тонн, а на будущее под засев выделили новые большие площади.
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В Российском зерновом союзе прокомментировали вопрос возможного дефицита гречки на территории РФ. Как заявил президент союза Аркадий Злочевский, запасы культуры очень велики.
«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать, запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тысяч тонн гречихи, а в пересчете на крупу это 240 тысяч тонн», - сообщил он на пресс-конференции 20 апреля.
Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения о повышении цен на продукты. По словам первого зампреда Комитета по бюджету и налогам Ирины Гусевой, предпосылок для этого нет.