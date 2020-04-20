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Стоимость нефти WTI упала впервые за 20 лет до 15 долларов за баррель

Тамара Астапенкова
11:49 20.04.2020
Снижение цен на нефть продолжается. несмотря на сделку, заключенную странами ОПЕК+.
Стоимость нефти WTI упала впервые за 20 лет до 15 долларов за баррель
© Фото: drpepperscott230, Pixabay

Впервые с 1999 года стоимость майских фьючерсов за нефть WTI упала более чем на 20% и составила менее 15 долларов за баррель. Специалисты связывают такое падение из-за опасений, связанных с хранением сырья. В условиях рекордно низкого спроса на нефть в мире сырье вскоре просто негде будет хранить.

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на торгах в понедельник снизилась менее чем на 1% и составляет 27,87 доллара за баррель. Аналитики отмечают расхождение и в ценах между майскими и июньскими фьючерсами на нефть WTI, которые снизились только на 5%. Прогнозируется, что во втором квартале 2020 года цены на нефть марки WTI будут составлять около 19 долларов за баррель, пишет «Интерфакс»

Снижение цен на нефть продолжается, несмотря на сделку, заключенную нефтедобывающими странами, по снижению добычи до 9,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение ОПЕК+ было заключено 12 апреля. И предполагает участие всех 23 стран.

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