Стрельба в Новой Шотландии: полиция сообщила о десяти убитых

В результате стрельбы в Новой Шотландии - приморской провинции Канады - погибли как минимум 10 человек. Об этом сообщили в местной полиции.

Там отметили, что расследование дела продолжается. В ближайшие дни правоохранители рассчитывают получить больше информации.

Инцидент произошел 18 апреля. По данным полиции, стрельбу в городе Портапик открыл 51-летний мужчина. Он был одет в форму, похожу на полицейскую. В результате стрельбы погибла одна служащая полиции, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

Спустя несколько часов стрелок был задержан и заключен под стражу. Мотивы злоумышленника пока не ясны.