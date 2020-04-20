«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах

Переболевшие коронавирусной инфекцией россияне рассказали о своих симптомах. Все они схожи в поднятии температуры, но различны в проявлении проблем с дыханием.

По словам одной из пациенток, 34-летней Евгении, перенесшей болезнь тяжело, ей было больно дышать, а кашель был настолько сильным, что казалось, будто легкие могут выпасть.

«Ощущение, будто в груди песок. Температура поднялась через несколько дней и не сбивалась. Не было ни боли в горле, ни насморка, но чувствовалась сильная слабость и ломота в теле, которая сопровождалась расстройством ЖКТ», - рассказала она.

Евгения отметила, что через восемь дней ее состояние улучшилось, но боли и затруднения не прошли окончательно. Пища на вкус казалась горькой или протухшей.

Первым симптомом другой пациентки, 36-летней Анны, также стала высокая температура. У нее не было проблем с дыханием, но на 10 дней полностью пропало обоняние.

В семье 50-летней Виктории коронавирусом заразились она сама и ее дети 25 и 18 лет. По ее словам, симптомы были классическими - резкий подъем температуры и общие признаки интоксикации.

«Недомогание, заложенность носа при отсутствии насморка и полная потеря обоняния. Это было у всех в разной степени», - рассказала женщина «Известиям».

В целом, по признаниям опрошенных, при некоторой схожести симптомы проявления заражения коронавирусом все же оказались достаточно индивидуальны.

Ранее в оперативном штабе по противодействию коронавирусу назвали число заразившихся за сутки россиян. Это 4 268 человек. Случаи заражения распределились по 76 регионам страны. Общее число заразившихся достигло 47 121 человека.