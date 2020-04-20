Почти у половины заболевших коронавирусом в России за сутки не было симптомов болезни

За прошедшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев инфицирования коронавиурсом, из которых у 45% заболевших не было никаких симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

«Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

За последние 24 часа в стране скончались 44 пациента с коронавирусом, выздоровели 155 человек. Всего в России зарегистрировано 47121 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Всего скончались 405 человек, выздоровели – 3446 пациентов.