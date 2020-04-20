В ЦВО организуют мини-парады для ветеранов в формате онлайн

Военнослужащие Центрального военного округа ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны мини-парады в формате онлайн, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин.

«Важно уделить внимание всем ветеранам в канун великого для страны праздника - юбилея Победы. Поэтому мы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана" во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири, а перенести их в формат онлайн. Таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры», - сказал он.