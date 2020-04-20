В ЦВО организуют мини-парады для ветеранов в формате онлайн
Под окнами ветеранов установят большие передвижные телеэкраны, на которых будут транслировать в прямом эфире торжественное прохождение парадных подразделений и персональный плац-концерт.
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Военнослужащие Центрального военного округа ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны мини-парады в формате онлайн, сообщил журналистам командующий войсками округа Александр Лапин.
«Важно уделить внимание всем ветеранам в канун великого для страны праздника - юбилея Победы. Поэтому мы решили не отменять акцию "Парад для каждого ветерана" во всех крупных гарнизонах ЦВО - от Поволжья до Сибири, а перенести их в формат онлайн. Таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры», - сказал он.
17 апреля военнослужащие Центрального военного округа впервые провели онлайн мини-парад для фронтовика-артиллериста Михаила Павловича Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге.