Следователи будут отслеживать пранки против учителей во время дистанционных уроков

В России следователи будут отслеживать и давать юридическую оценку пранкам против учителей, которые ведут дистанционно уроки из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что в Сети все чаще стали появляться видеоролики с насмешками и издевательствами над педагогами.

«Следственный комитет России во взаимодействии с министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки», - заявила Петренко

Светлана Петренко отметила, что авторов публикуемых роликов могут привлечь к предусмотренной законом ответственности, а в отдельных случаях и к «уголовно-правовым последствиям».

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские школы перевели на дистанционный режим обучения. Предполагается, что учебную пролграмму по некоторым предметам для 1 – 8 классов можно перенести на следующий учебный год.