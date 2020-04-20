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Следователи будут отслеживать пранки против учителей во время дистанционных уроков

Тамара Астапенкова
10:55 20.04.2020
Авторов роликов с издевательствами над педагогами могут привлекать к предусмотренной законом ответственности.
Следователи будут отслеживать пранки против учителей во время дистанционных уроков
© Фото: Vladimir Melnikov, Russian Look, Globallookpress

В России следователи будут отслеживать и давать юридическую оценку пранкам против учителей, которые ведут дистанционно уроки из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она отметила, что в Сети все чаще стали появляться видеоролики с насмешками и издевательствами над педагогами.

«Следственный комитет России во взаимодействии с министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки», - заявила Петренко

Светлана Петренко отметила, что авторов публикуемых роликов могут привлечь к предусмотренной законом ответственности, а в отдельных случаях и к «уголовно-правовым последствиям».

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские школы перевели на дистанционный режим обучения. Предполагается, что учебную пролграмму по некоторым предметам для 1 – 8 классов можно перенести на следующий учебный год.

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