За сутки число заболевших коронавирусом в РФ возросло на 4 268 человек

За сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 4 268 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Случаи заражения распределились по 76 регионам страны. Наибольшее количество заболевших приходится на Москву - 2 026 человек. Также сообщается, что 45,3% пациентов не имели клинических проявлений инфекции. Таким образом, общее число заразившихся достигло 47 121 человека.

В то же время в Москве вылечились от коронавируса еще 75 пациентов. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, всего выздоровевших на данный момент - 1 838 человек.