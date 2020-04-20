Ученые установили причину мощного выплеска лавы на склон Ключевского вулкана

В Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН назвали причину мощного излияния лавы на склон Ключевского вулкана, произошедшего в минувшие выходные. Сообщается, что это случилось из-за обрушения кромки кратера.

«По оценке научного сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука, произошло обрушение кромки кратера в районе Апахончичского желоба и громадный объем накопившейся в кратере лавы выплеснулся на склон. Фронт лавового потока спустился до высоты около 4 000 метров над уровнем моря», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы ИвиС.

Напомним, ранее Геофизическая служба Камчатки опубликовала видео потока лавы. На кадрах хорошо видно, как раскаленный лавовый поток вытекает из кратера. Временами происходят небольшие вспышки, после которых капли лавы устремляются вниз.