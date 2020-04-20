Глава Минздрава сообщил о снижении в Москве числа тяжелых пациентов с коронавирусом

В Москве сократилось число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«В Москве в том числе мы видим, что интенсивность распространения процесса и, что очень важно, поступление тяжелых больных - этот рост приостановлен», - сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минздрава предупредил, что заболевание развивается нелинейно и своевременное обращение за медицинской помощью повышает шансы у пациентов на более легкое течение коронавируса. Он посоветовал не заниматься самолечением и обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия.

Михаил Мурашко также отметил эффективность принятых в стране мер по борьбе с распространением коронавируса. Он сообщил, что благодаря введенному режиму самоизоляции интенсивность распространения заболевания «идет гладко».