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Глава Минздрава сообщил о снижении в Москве числа тяжелых пациентов с коронавирусом

Тамара Астапенкова
10:20 20.04.2020
Михаил Мурашко предупредил о нелинейном развитии заболевания и посоветовал своевременно обращаться к врачам.
Глава Минздрава сообщил о снижении в Москве числа тяжелых пациентов с коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве сократилось число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В Москве в том числе мы видим, что интенсивность распространения процесса и, что очень важно, поступление тяжелых больных - этот рост приостановлен», - сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минздрава предупредил, что заболевание развивается нелинейно и своевременное обращение за медицинской помощью повышает шансы у пациентов на более легкое течение коронавируса. Он посоветовал не заниматься самолечением и обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия.

Михаил Мурашко также отметил эффективность принятых в стране мер по борьбе с распространением коронавируса. Он сообщил, что благодаря введенному режиму самоизоляции интенсивность распространения заболевания «идет гладко».

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