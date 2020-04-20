В Москве вылечились от коронавируса еще 75 пациентов

В Москве выздоровели еще 75 пациентов, ранее заразившиеся коронавирусной инфекцией. Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, врачам необходимо проводить специальные исследования после окончания лечения.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 838», - сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Выздоровевшим москвичам предлагают сдать свою плазму крови для переливания. Считается, что в ней присутствуют антитела, которые наиболее эффектно помогают в лечении коронавируса.

Ранее в Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции во время пандемии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что в Москве COVID-19 распространяется «очень гладко» и процесс поступления пациентов в тяжелом состоянии приостановлен.