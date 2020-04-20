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Куличи онлайн: как православные христиане отметили Пасху в условиях пандемии

Иван Линдеманн
Юлия Шатилова
00:07 20.04.2020
Многие священнослужители увидели в произошедшем сакральный смысл. Они уверены, что после Пасхи, которая знаменует победу жизни над смертью, эпидемия пойдет на спад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Елена с дочкой Аней из Подмосковья находятся на самоизоляции. В эту Великую субботу, как просили санитарные врачи и благословил патриарх, в храм они не пошли. Но карантин - это не повод нарушать пасхальные традиции. Яйца покрасили, кулич испекли. А освятили все это прямо перед монитором компьютера.

«Ведь это ничего не изменило по сути. Это все равно самый Светлый праздник. Мы почувствовали, что Земля - наш общий дом, и у каждого есть частичка ответственности», - поделилась Елена Коврижко.

Кажется, в эти тревожные дни православные во всем мире особо сильно нуждаются в дарующем надежду Воскресении Христовом.  И без преувеличения в этом году Пасха - очень семейный праздник.

Например, в семье Пальчук из Одессы даже мужчины знают, как испечь кулич и пасху. Делается это по бабушкиному рецепту, который передается из поколения в поколение уже более полувека.  Андрей Пальчук верит, что Светлый праздник Пасхи на фоне пандемии - это знак того, что православным братьям нужно сплотиться и забыть про разногласия.

«На нашей любимой Украине произошла огромная спекуляция на фоне духовных вопросов создания церквей. Было б очень хорошо, чтоб народ перестал «тыкать» на правильных и неправильных, так говорящих и не так. Все мы верим в одного бога, и это нас объединяет», - уверен Андрей.

А в Белграде даже в праздник не обходится без споров. Своенравные сербы выясняют, какой цвет яиц красивее.

«Мы молимся за всех православных и особенно за наших братьев и сестер в России. Вы так нам помогли в трудную минуту. Мы этого не забудем», - благодарит Нешко Ускокович.

В православной Сербии ситуация из-за короновируса очень тяжелая. Города Валево, Ниш, Чуприя оказались очагами эпидемии. На помощь братьям славянам Россия отправила 11 самолетов со средствами дезинфекции,  аппаратами ИВЛ и медиками. Там, на сербской земле наши врачи и военные и встретили Светлый праздник Пасхи. 

В России официально храмы не закрыты, но призыв ко всем в стране один: «Молитесь дома, удаленно!».  Вирус не делает различий и бьет по всем: он подтвердился у 18 священнослужителей Московской епархии.

Еще хуже ситуация на Украине. Киево-Печерскую лавру и вовсе закрыли на карантин: инфекцию нашли  у 90 священников, двое монахов скончались.

Требование санитарных врачей побыть дома на Пасху - мера более чем необходимая. Благо технический прогресс сейчас позволяет оказаться онлайн на любой службе и даже посетить первую виртуальную Русскую православную церковь.

В Старом городе и Храме Воскресения Христова в Иерусалиме -  карантин. В Великую субботу православный мир застыл в ожидании, случится ли в этом году величайшее чудо или 2020-й станет последним годом в истории человечества. Церемония схождения огня впервые за 10 веков шла за закрытыми дверями храма. На ней присутствовали лишь несколько монахов и никаких паломников. Но чудесным образом 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа - вновь загорелись.

Сразу после этого лампадку доставили на спецборт. И лайнер отправился в Москву, чтобы субботним вечером благодатный огонь оказался в Храме Христа Спасителя.

Главный храм страны в это раз был непривычно пуст: вместо тысяч православных со всей России внутри находился только Патриарх Кирилл, священнослужители и операторы. Не было в этом году в главном храме и президента России. Владимир Путин поздравил верующих из своей резиденции в Ново-Огареве.

«У нас в народе говорят: «На бога надейся, а сам не плошай». Но в Светлый праздник так и хочется сказать: «Все будет хорошо с божьей помощью». С праздником вас, будьте счастливы и здоровы», - сказал президент.

Еще до начала этой самой тихой и безлюдной службы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим, которые в этом году встречают главный праздник в столь непростое время. 

«У меня, конечно, сегодня особое пожелание, исходящее от самого сердца: чтобы беда, которая нас постигла, поскорее остановилась, чтобы болезнь не унесла новые и новые человеческие жизни. Желаю помощи божией в вашей жизни, ограждения от этой тяжелой напасти, которая нас посетила», - заявил патриарх.

Отец Димитрий Смирнов - один из самых известных и авторитетных священнослужителей Русской православной церкви. В том, что пик болезни в России пришелся на Страстную седмицу, время самого строгого поста, батюшка усмотрел сакральный смысл. Он верит - если выдержим испытание, то после Пасхи,  знаменующей победу жизни над смертью, вирус отступит и эпидемия пойдет на спад.

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