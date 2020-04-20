Клеточный щит: китайские медики нашли способ защиты от коронавируса

Ученые из Китая, которые занимаются изучением коронавируса, отметили разрушение гемоглобина в крови заболевшего COVID-19. Исходя их этого, эксперты определили возможный метод лечения. Гемоглобин – особый белок, необходимый для осуществления газообмена в легких человека. Значительное ухудшение состояния здоровья инфицированных вызвано тем, что гемоглобин атакуют вирусные белки. Клетки легких реагируют на это усилением воспаления, и пациент задыхается.

Таким образом, считают ученые, модель лечения необходимо строить на защите гемоглобина от вирусных атак. Если эта тактика верна, то для борьбы со смертельно опасным заболеванием подойдет целый перечень лечебных препаратов, считают вирусологи.

В частности, используемый для борьбы с малярией хлорохин поможет защитить гемоглобин от атаки вирусных белков, а противовирусное лекарство фавипиравир способно ингибировать связь белков и вовсе предотвращать проникновение вируса в здоровые клетки. Соответствующий доклад опубликован на портале ChemRxiv.

Китайские эксперты настаивают на том, что их выводы не прошли апробацию и годятся только для академического обсуждения. Впрочем, предложенный медиками из Поднебесной хлорохин уже используется в российских больницах для лечения больных коронавирусом пациентов.