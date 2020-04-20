В России предложили сносить мешающие соседям здания

На общественное обсуждение вынесен проект поправок в Гражданский кодекс, содержащий норму о сносе зданий и построек, которые оказывают «недопустимое воздействие на соседний участок».

«Соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы», - рассказал в интервью «Российской газете» глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Он отметил, если подобное здание будет построено вопреки мнению соседей, то его обяжут снести.

Также, по словам Крашенинникова, проект поправок предусматривает введение правил, которые будут регламентировать отношения между соседями. На их основе будет выработана судебная практика.

«Будут регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок», - отметил депутат.

Крашенинников рассчитывает, что общественное обсуждение законопроекта пройдет в этом году. После этого документ будут готовить ко второму чтению.