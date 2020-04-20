Магнитуда 6,2: в Японии произошло сильное землетрясение

В 125 километрах к северо-востоку от города Сендай, расположенного на японском острове Хонсю, произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,2.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что очаг залегал на глубине 60 километров.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Угрозы цунами нет.

В городе Сендай, находящемся в 373 километрах от Токио, проживает более одного миллиона человек.