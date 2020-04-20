Приговор глобализму: как коронавирус потряс Европу

В Европе, где режим самоизоляции действует уже два месяца, задумались о снятии карантина. Люди устали и экономика стран-членов ЕС страдает от ограничительных мер. У всех стран разная ситуация, разная степень ущерба.

Люди измучены без общения, без возможности встретиться с родственниками за семейным обедом или пикником. Многие уже остались без работы и без зарплаты, а главное – без перспектив вернуться к привычной жизни после карантина. Европа на пределе: вынужденные каникулы никого не радуют, а пост-карантинная реальность пугает.

О снятии всех ограничений задумались, едва эпидемия в Европе вышла на плато. Опасность второй волны заражений никуда не исчезла, но страх перед финансовыми трудностями заставляет действовать. Уже на этой неделе во многих странах Европы начались ослабления карантинных мер: в Дании дети вернулись в сады и школы, а Австрия открыла небольшие магазины и разрешила занятия спортом в парках. В Германии и Швейцарии следующая неделя тоже начнется с открытия некоторых магазинов.



У хозяйки небольшого магазина детской одежды Камиллы радостный день. По словам женщины, ее бизнес чудом смог продержаться весь карантин. Еще немного, и можно было бы объявлять себя банкротом.

«Я очень рада, что сегодня смогла открыть свой магазин. Детские товары необходимы людям, а мне необходимо работать, ведь с того момента как мы закрылись, от государства нам еще не пришла никакая помощь. Мы, правда, находимся в отчаянном положении, ситуация очень серьезная. У меня масса расходов на поддержание деятельности, а доходов нет с 10 марта», - жалуется Камилла Кокки.

Владельцу небольшого кафе в центре Палермо по имени Винченцо пришлось тяжелее. Его заведение всегда пользовалось популярностью как у местных, так и туристов, но в череде ослаблений карантинных мер открытие баров и ресторанов стоит чуть ли не на последнем месте, и смогут ли они выжить в условиях пониженного спроса, похоже, никому не известно.

«Мы закрыты уже месяц. Я не знаю, сколько это все еще продлится, у меня работают два сотрудника, им надо платить зарплату. Я очень рассчитываю на помощь от государства, иначе нам не выжить», - предупреждает Винченцо ди Микеле.

Снятие карантина в Европе обнажило новую проблему: официальный Брюссель растерян, и не может предложить никакого централизованного плана. В среду Еврокомиссия обнародовала «дорожную карту» - комплекс мер, который должен поэтапно оживить экономическую деятельность ЕС. Однако ни точных сроков, ни детальных инструкций в документе нет. Все, о чем удалось договориться: каждый разбирается с ситуацией сам, а с открытием границ пока придется подождать, как минимум до осени.

«Мы не должны допустить ситуации, когда в одной стране откроются магазины, и люди из приграничных стран поедут туда на шоппинг. Именно поэтому важно, чтобы координация между странами мыла на самом высоком уровне. Хорошие соседи должны разговаривать друг с другом», - считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Единственное на чем Брюссель настаивает - это координация мер, но в каждой из стран свои трудности, свои потребности и свой запас экономической прочности. От этого договориться лишь сложнее. Италия, конечно, очень рассчитывает на финансовую помощь от Брюсселя, но в сплоченность Евросоюза уже не верят даже его лидеры. Президент Франции Эммануэль Макрон на неделе дал интервью Financial Times, в котором открыто обвинил ЕС в неспособности поддержать наиболее пострадавшие страны и предостерег, что антиевропейские настроения в этих странах будут только расти.

«Это очевидно, что люди скажут: "Что это за жизнь, которую Евросоюз предлагает? Эти люди не защитят вас ни в момент кризиса, ни от его последствий. Они не испытывают никакой солидарности с вами. Когда в вашу страну прибудут иммигранты, вам прикажут принять их. Когда у вас начнется эпидемия, вам скажут справляться с ней самостоятельно. О, они действительно славные. Они выступают за единую Европу, когда речь заходит о том, чтобы экспортировать вам товары, которые они производят. Они выступают за единую Европу, если это значит, что ваши рабочие могут приехать к ним и производить запчасти для автомобилей, которые мы больше не производим у себя на родине. Но они не за единую Европу, когда речь заходит о том, чтобы разделить тяготы"», - процитировал Макрон антиевропейские высказывания простых жителей ЕС.

Практика показала, что в ближайшие месяцы европейским странам придется перестать оглядываться на Брюссель и обратить внимание даже не на национальные правительства, а на местные органы власти: ситуация с коронавирусом очень различается даже в пределах одного государства, и игнорировать голоса региональных лидеров уже не получится.

«Евросоюз не может, не имеет механизмов и авторитета, чтобы говорить странам, что делать. Все решения внутри Европы принимаются национальными государствами и их правительствами. Но мы видим, что правительство здесь тоже должно постоянно советоваться с региональными лидерами. Например, северные земли Германии хотят более быстрого выхода из карантина, чем южные земли Германии. Баварский лидер Маркус Зойдер вообще считает, что карантин распускать слишком рано. Но тут близость Баварии к Италии говорит о себе», - считает политолог Александр Рар.

И тут вскрывается другая проблема: Евросоюз - это по сути большая коммунальная квартира. Ресурсы и рабочая сила перемещаются внутри ЕС постоянно и беспрепятственно, но границы закрылись - все встало. Первыми ущерб от этого уже почувствовали представители сельского хозяйства, оставшиеся без сезонных рабочих из Восточной Европы. В Италии и Франции некому собирать спаржу, в Испании на полях гниет урожай клубники, а в Германии пострадал почти весь сельскохозяйственный сектор. Теперь европейцам приходится, вспоминать каково это - рассчитывать только на себя. Власти Италии, Франции и Германии уже призывают фермеров брать на работу студентов из близлежащих городов. Развернута целая информационная кампания, убеждающая, что работать на полях своей страны так же благородно, как спасать жизнь людей, будучи медиком.

«Я просто подумала, ну, я все равно хотела найти подработку на неполный рабочий день, но все закрыто. А тут можно заработать немного денег и заодно помочь справиться с кризисом», - говорит студентка Габриэла Мозер.

По словам Эммануэля Макрона, Европа за два месяца вернулась к укладу, от которого уходила долгие десятилетия. Все эти мелочи, которые кажутся незначительными по одиночке, но в более общей перспективе - меняют картину мира. Все они предвестники грандиозного системного перелома, который назревал уже давно.

«Я считаю, что это мощный антропологический шок. Мы остановили половину планеты, чтобы спасти жизни. В нашей истории подобных прецедентов еще не было. И это изменит природу глобализации, в условиях которой мы жили последние 40 лет. У нас создалось впечатление, что границ больше нет, мы стремились к максимально быстрому обороту и накоплению. Однако, уровень неравенства в развитых странах рос, особенно в последние годы и было ясно, что такого рода глобализация приближается к концу своего цикла, что она подрывает основы демократии», - констатировал лидер Франции.

Очевидно, просто взять и вернуться к прежней жизни уже не получится. Изменится политическая система, изменится и жизнь простых людей. Главная задача – не допустить наступления второй волны эпидемии.