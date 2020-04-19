«С Божьей помощью все будет хорошо»: Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех православных христиан с праздником Пасхи. Российский лидер в настоящее время находится в своей резиденции в Ново-Огарево.

Путин подчеркнул, что в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, которые необходимы для борьбы с эпидемией коронавируса.

« Вместе объединяя усилия, мы решаем проблемы. Для этого у нас все есть: здоровая и сильная экономика, научный потенциал, база в сфере здравоохранения. Мы внимательно анализируем опыт друг стран, видим риски, знаем, что нужно делать - и делаем, что необходимо. Работаем на опережение», - сказал президент.

Российский лидер также подчеркнул, что в первую очередь необходимо заботиться о здоровье и защите людей и поддерживать экономику, что требует больших ресурсов. И у России они есть.

« Все уровни власти работают ритмично организованно и ответственно. Ситуация под полным контролем. Еще раз хочу поблагодарить, всех кто протягивает руку помощи ближним», - сказал Путин.

Президент отметил, что наша страна и народ достойно пройдут через посланные испытания.

«Сегодня духовное радостное и светлое событие поможет и поддержит каждого из нас, укрепит нашу надежду и веру. Пасха, воскресение Христово – символ торжества жизни, очищения и возрождения. В народе говорят "На бога надейся, а сам не плошай". Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник хочется сказать: "Все будет хорошо с божьей помощью. С праздником. Будьте счастливы и здоровы», - заключил президент.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих со светлым Христовым Воскресением и пожелал, чтобы захлестнувшая мир пандемия коронавируса не унесла новые человеческие жизни и не разрушила человеческое общество.