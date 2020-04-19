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«Носить обязательно»: советы врача по использованию медицинских масок

Светлана Головина
Иван Исмаков
09:14 19.04.2020
В домашних условиях сделать маску можно при помощи широкого бинта.
«Носить обязательно»: советы врача по использованию медицинских масок
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В целях безопасности при выходе на улицу обязательно необходимо носить медицинскую маску, сказала врач-высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев «Звезде».

По его словам, дома их использование бесполезно, если у вас или ваших домочадцев нет симптомов респираторных заболеваний.

«Трехслойные маски первого класса эффективны только в течение двух часов», - напомнил он.

Врач отметил, что сразу после использования одноразовые маски необходимо утилизировать.

Если вы не успели приобрести маску, можно легко сделать самостоятельно дома многоразовую при помощи марли или широкого бинта, который позволит закрыть нос и ротовую полость.

«Бинт нужно выложить змейкой от уха до уха шириной около 20 см, по краям - тесемочки, после чего хорошенько прошиваем», - пояснил Зайцев.

Также он добавил, что у каждого члена семьи должно быть по две маски - одна находится в стирке, другая - в носке.

Для того, чтобы точно избавиться от частиц коронавирусной инфекции самодельную маску  можно кипятить и проглаживать раскаленным утюгом

Врач напомнил, что в период пандемии при выходе на улице обязательно нужно соблюдать дистанцию и не стоит бояться, если вдруг на вас кто-то чихнул.

Ранее Зайцев рассказал, что в качестве санитайзеров дома можно использовать перикись водорода и хлорсодержащие средства для уборки.

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