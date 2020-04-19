NI: гиперзвуковые ракеты «Циркон» дают России большое преимущество

Созданные в России гиперзвуковые корабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для военно-морского флота Соединенных Штатов, так их практически невозможно перехватить.

«Использование перехватчиков для остановки российской гиперзвуковой ракеты - это все равно, что пытаться сбить пулей пулю», - отмечается в материале The National Interest.

Автор статьи акцентирует, что «Циркон» обладает мощной взрывной силой, которая способна «проделать дыру в авианосце».

Помимо этого, отследить перемещение ракет на подводных лодках практически невозможно из-за того, что субмарины способны неделями оставаться под водой.

«После того как «Цирконы» поступят на вооружение подлодок, Россия получит мощное преимущество», - считает автор.

Максимальная дальность пуска противокорабельной ракеты «Циркон» составит более 1 000 км, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11 000 км/ч).