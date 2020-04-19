Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось на 4785 человек
Всего в нашей стране подтверждено 36793 случаев заболевания COVID-19.
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В России увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, данный показатель вырос на 4785 пациентов.
В то же время, известно о 3057 выздоровевших от COVID-19. Скончались от заболевания 313 человек.
Всего в мире подтверждено 2333729 случаев заболевания, погибло от коронавирусной инфекции 160780 человек.