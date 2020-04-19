В Москве подсчитали процент бессимптомных носителей COVID-19

Еще неделю назад в российской столице число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции оценивалось примерно в 40%, тогда как теперь этот показатель вырос до 60%. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», - говорится в сообщении.

В оперштабе также подчеркнули, что за последнюю неделю в Москве значительно расширились возможности диагностики коронавирусной инфекции. Прежде всего, выросло качество работы тест-систем в лабораториях.